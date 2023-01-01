Сьогодні на Волині попрощаються із 29-річним Героєм Анатолієм Савчуком

Анатолія Савчука, який помер внаслідок отриманого поранення



Воїн повертається додому на щиті у середу, 24 травня, -



Автомобіль з тілом військовослужбовця Анатолія Савчука виїхав з Луцька о 09.35 год.



Для вшанування Героя мешканці Седлищ, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.



Далі скорботний кортеж рухатиметься через Любешів, вулицею Незалежності, біля адмінприміщення авто поверне на вул. Свободи до церкви (навпроти магазину "Зелений світ"), де відбудеться чин відспівування Героя.



Після відправи кортеж вирушить до с. Заріка, де проживав військовий.



Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.



"Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою", йдеться у дописі.



До відома: за адмінприміщенням стоятиме автобус для підвозу бажаючих взяти участь похованні.



Нагадаємо, 21 травня 2023 року,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівську громаду привезуть 29-річного Героя, який помер внаслідок отриманого пораненняВоїн повертається додому на щиті у середу, 24 травня, - повідомили у Любешівській громаді.Автомобіль з тілом військовослужбовця Анатолія Савчука виїхав з Луцька о 09.35 год.Для вшанування Героя мешканці Седлищ, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.Далі скорботний кортеж рухатиметься через Любешів, вулицею Незалежності, біля адмінприміщення авто поверне на вул. Свободи до церкви (навпроти магазину "Зелений світ"), де відбудеться чин відспівування Героя.Після відправи кортеж вирушить до с. Заріка, де проживав військовий.Поховання відбудеться на місцевому кладовищі."Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою", йдеться у дописі.До відома: за адмінприміщенням стоятиме автобус для підвозу бажаючих взяти участь похованні.Нагадаємо, 21 травня 2023 року, внаслідок отриманого 17 квітня на Донеччині поранення, помер солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Савчук Анатолій Віталійович, 1993 року народження, із с. Заріка.

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