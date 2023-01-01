Як голова Луцької райради виїхав за кордон. ДОКУМЕНТ

Олександр Омельчук особисто підписав наказ про власне відрядження у Словаччину звідки згодом не повернувся в Україну. Відповідний документ він видав на підставі листа-запрошення від тамтешньої громадської організації «Help Ukraine».



Копії обох документів Центру журналістських розслідувань «



«Силі правди» вдалося з’ясувати, що наказ про службове відрядження посадовець підписав власноручно 9 травня. Згідно з документом, поїздка мала тривати з 10 по 18 травня, а її мета полягала у «розширенні меж існуючої співпраці між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями Словацької Республіки, вивченні потреб і напрямків взаємодії в питаннях надання гуманітарної допомоги Україні під час війни та післявоєнної відбудови».







Згідно з наказом, Омельчук відбув до словацького міста Світ на запрошення громадської організації «Help Ukraine» від 20 лютого 2023 року. Протягом семи днів, поки Омельчук мав налагоджувати співпрацю, виконувати свої обов’язки він доручив керуючому справами Луцької районної ради Андрію Леву.







Журналісти «Сили правди» зателефонували за контактним номером на сайті Громадської організації «Help Ukraine» у Словаччині. На другому кінці відповіли українською. Чоловік, який представився Сергієм сказав, що не знайомий з Олександром Омельчуком, не може дати слухавку голові організації Петеру Берніку і порадив писати офіційний запит.



Натомість на сторінці громадської організації у Facebook є чимало світлин з іншим лучанином, адвокатом, депутатом тієї ж Луцької районної ради і головою фракції «Слуга народу» у ній Юрієм Бондаруком. Його фото є і на сайті словацької «Help Ukraine».



Голова ГО «Help Ukraine», юрист Петер Берник, депутат Луцької райради і юрист Юрій Бондарук, його брат, депутат Луцької міської ради Роман Бондарук – друзі і бізнес-партнери. У них чимало спільних фото з різних куточків планети і навіть з Луцька.



Згідно з інформацією зі словацького реєстру, Петер Берник був керівником фірми «L.A. Svit Consulting», яка належить Юрію і Роману Бондарукам. Також словак і його юридична контора веде або консультує ряд фірм, пов’язаних з Україною. Зокрема, кілька компаній групи «Chemosvit», яка є основним акціонером ТДВ «Луцькпластмас» та компанії «Татрафан», яка на Волині виготовляє упаковки для продуктів. Судячи з офіційної біографії, Юрій Бондарук свого часу був юрисконсультом ПАТ «Луцькпластмас».



Про ймовірне сприяння у виїзді голові Луцької районної ради Олександрові Омельчуку за межі України «Сила правди» запитала в Юрія Бондарука.



– Ви знаєте про ситуацію з втечею Олександра Омельчука?



– Читав. Бачив в інтернеті.



– Ви допомогли в цьому?



– Не зрозумів питання…



– Чи допомагали ви йому отримати запрошення від «Help Ukraine»?



– Запрошення було ще в лютому цього року. Я допомагав. Але чи використав він це запрошення, мені не відомо.



– Вже відомо що використав.



– Як? Наскільки мені відомо, до тієї громадської організації він не прибув.



– То ви не знаєте де зараз Олександр Омельчук?



– Я знаю стільки скільки й ви. Тільки з засобів масової інформації і з того сюжету, який він опублікував. Все.



– Чи будете ви якось відповідати на те, що вас пов’язують з цим інцидентом?



– Таке запрошення я можу і вам видати, якщо ви хочете якось допомогти Україні. Я не бачу проблеми в запрошенні.



– Чи брав Олександр Омельчук участь в якихось гуманітарних місіях «Help Ukraine»?



– Мені не відомо брав, чи не брав. Він звернувся, що має таке бажання допомогти, взяти участь… Ну, ми йому видали запрошення, а подальша його участь мені не відома.



– На сторінках громадської організації і Луцької районної ради є чимало фото з доставками гуманітарних вантажів, на них є Олександр Омельчук і ви.



– Всі ті вантажі я доставляв особисто. Маю всі декларації про перетин державного кордону.



– А ви з ним спілкувалися після цього всього? Все ж таки він використав ваше запрошення у своїх цілях.



– Ні. Чому я маю з ним спілкуватися?



– Ну, ймовірно, зараз правоохоронці будуть займатися цим, з’ясувати, як він виїхав.



– Ви вважаєте, що я допоміг йому виїхати?



– Так виходить.



– Для того, щоб виїхати, йому треба оформити службове відрядження, наказ. Як ви не розумієте, він може і без запрошення це зробити. Йому не треба для цього якесь обов’язкове запрошення!



– Але він чомусь використав саме цей лист.



– Я не знаю, які в нього були мотиви.



– Ви відчуваєте персональну відповідальність за це? Ви не намагалися зателефонувати до нього, щоб він, наприклад, зробив якусь заяву?



– Ні. Для чого? Мені не треба його заява. З мене досить того, що він вже опублікував.



– Чи будете ви голосувати за складання повноважень Омельчуком?



– Звичайно. Якщо є його заява, то звичайно буду голосувати.



– Кого буде фракція пропонувати на цю посаду?



– Ще фракція з цього приводу не збиралася. Зараз йде збір підписів для скликання сесії. Оскільки ні голови, ні заступника немає, треба зібрати дві третіх від депутатського складу.



Тим часом Юрія Бондарука називають одним із ймовірних кандидатів на посаду голови Луцької районної ради.



Олександр Омельчук, якого обрали до Луцької районної ради за списком партії «За майбутнє», на початку своєї каденції намагався залишити за районною радою майно, яке згідно з децентралізаційною реформою повинно було перейти територіальним громадам. Навіть вступив з ними у судову тяганину і інформаційні війни. Омельчук їздив колишніми райцентрами демонструючи занедбаність комунальних об’єктів, ділився амбітними планами щодо них.



Нагадаємо, дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон,



«Втеча» голови Луцької райради:



Голову Луцької райради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луцької районної радиособисто підписав наказ про власне відрядження у Словаччину звідки згодом не повернувся в Україну. Відповідний документ він видав на підставі листа-запрошення від тамтешньої громадської організації «Help Ukraine».Копії обох документів Центру журналістських розслідувань « Сила правди » надали у Луцькій районній раді.«Силі правди» вдалося з’ясувати, що наказ про службове відрядження посадовець підписав власноручно 9 травня. Згідно з документом, поїздка мала тривати з 10 по 18 травня, а її мета полягала у «розширенні меж існуючої співпраці між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями Словацької Республіки, вивченні потреб і напрямків взаємодії в питаннях надання гуманітарної допомоги Україні під час війни та післявоєнної відбудови».Згідно з наказом, Омельчук відбув до словацького міста Світ на запрошення громадської організації «Help Ukraine» від 20 лютого 2023 року. Протягом семи днів, поки Омельчук мав налагоджувати співпрацю, виконувати свої обов’язки він доручив керуючому справами Луцької районної радиЖурналісти «Сили правди» зателефонували за контактним номером на сайті Громадської організації «Help Ukraine» у Словаччині. На другому кінці відповіли українською. Чоловік, який представився Сергієм сказав, що не знайомий з Олександром Омельчуком, не може дати слухавку голові організаціїі порадив писати офіційний запит.Натомість на сторінці громадської організації у Facebook є чимало світлин з іншим лучанином, адвокатом, депутатом тієї ж Луцької районної ради і головою фракції «Слуга народу» у ній. Його фото є і на сайті словацької «Help Ukraine».Голова ГО «Help Ukraine», юрист Петер Берник, депутат Луцької райради і юрист Юрій Бондарук, його брат, депутат Луцької міської ради– друзі і бізнес-партнери. У них чимало спільних фото з різних куточків планети і навіть з Луцька.Згідно з інформацією зі словацького реєстру, Петер Берник був керівником фірми «L.A. Svit Consulting», яка належить Юрію і Роману Бондарукам. Також словак і його юридична контора веде або консультує ряд фірм, пов’язаних з Україною. Зокрема, кілька компаній групи «Chemosvit», яка є основним акціонером ТДВ «Луцькпластмас» та компанії «Татрафан», яка на Волині виготовляє упаковки для продуктів. Судячи з офіційної біографії, Юрій Бондарук свого часу був юрисконсультом ПАТ «Луцькпластмас».Про ймовірне сприяння у виїзді голові Луцької районної ради Олександрові Омельчуку за межі України «Сила правди» запитала в Юрія Бондарука.– Читав. Бачив в інтернеті.– Не зрозумів питання…– Запрошення було ще в лютому цього року. Я допомагав. Але чи використав він це запрошення, мені не відомо.– Як? Наскільки мені відомо, до тієї громадської організації він не прибув.– Я знаю стільки скільки й ви. Тільки з засобів масової інформації і з того сюжету, який він опублікував. Все.– Таке запрошення я можу і вам видати, якщо ви хочете якось допомогти Україні. Я не бачу проблеми в запрошенні.– Мені не відомо брав, чи не брав. Він звернувся, що має таке бажання допомогти, взяти участь… Ну, ми йому видали запрошення, а подальша його участь мені не відома.– Всі ті вантажі я доставляв особисто. Маю всі декларації про перетин державного кордону.– Ні. Чому я маю з ним спілкуватися?– Ви вважаєте, що я допоміг йому виїхати?– Для того, щоб виїхати, йому треба оформити службове відрядження, наказ. Як ви не розумієте, він може і без запрошення це зробити. Йому не треба для цього якесь обов’язкове запрошення!– Я не знаю, які в нього були мотиви.– Ні. Для чого? Мені не треба його заява. З мене досить того, що він вже опублікував.– Звичайно. Якщо є його заява, то звичайно буду голосувати.– Ще фракція з цього приводу не збиралася. Зараз йде збір підписів для скликання сесії. Оскільки ні голови, ні заступника немає, треба зібрати дві третіх від депутатського складу.Тим часом Юрія Бондарука називають одним із ймовірних кандидатів на посаду голови Луцької районної ради.Олександр Омельчук, якого обрали до Луцької районної ради за списком партії «За майбутнє», на початку своєї каденції намагався залишити за районною радою майно, яке згідно з децентралізаційною реформою повинно було перейти територіальним громадам. Навіть вступив з ними у судову тяганину і інформаційні війни. Омельчук їздив колишніми райцентрами демонструючи занедбаність комунальних об’єктів, ділився амбітними планами щодо них.Нагадаємо, дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно «Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання. Голову Луцької райради оголосили в розшук.

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