На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 23 травня, до поліції звернувся 25-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf.



На пошуки транспортного засобу були орієнтовані усі наряди поліції. Завдяки правильним і оперативним діям співробітники любомльської поліції швидко затримали зловмисника.



Ним виявився 45-річний житель Ковельського району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили.



Триває слідство.



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любомльщині нетверезий чоловік викрав автомобіль: зловмисника затримали поліцейські.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 23 травня, до поліції звернувся 25-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf.На пошуки транспортного засобу були орієнтовані усі наряди поліції. Завдяки правильним і оперативним діям співробітники любомльської поліції швидко затримали зловмисника.Ним виявився 45-річний житель Ковельського району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили.Триває слідство.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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