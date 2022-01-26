На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
Сьогодні, 11:18
На Любомльщині нетверезий чоловік викрав автомобіль: зловмисника затримали поліцейські.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 травня, до поліції звернувся 25-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf.
На пошуки транспортного засобу були орієнтовані усі наряди поліції. Завдяки правильним і оперативним діям співробітники любомльської поліції швидко затримали зловмисника.
Ним виявився 45-річний житель Ковельського району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили.
Триває слідство.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 травня, до поліції звернувся 25-річний житель Ковельського району. Чоловік повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf.
На пошуки транспортного засобу були орієнтовані усі наряди поліції. Завдяки правильним і оперативним діям співробітники любомльської поліції швидко затримали зловмисника.
Ним виявився 45-річний житель Ковельського району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб вилучили.
Триває слідство.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
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