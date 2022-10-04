Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:48
Учора, 23 травня, на автодорозі у селі Боратин Луцького району сталася ДТП з потерпілими.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
27-річна водійка Volkswagen Polo, здійснюючи об’їзд автомобіля Toyota Avensis, під керуванням 37-річної лучанки, з’їхала у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП водійка легковика Volkswagen Polo отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
27-річна водійка Volkswagen Polo, здійснюючи об’їзд автомобіля Toyota Avensis, під керуванням 37-річної лучанки, з’їхала у кювет. Транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок ДТП водійка легковика Volkswagen Polo отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
Сьогодні, 11:18
У чому причина низького виходу олії з маслопресу*
Сьогодні, 11:15
Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:48
Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка
Сьогодні, 10:40
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Медіа