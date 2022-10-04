Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО

Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО
Учора, 23 травня, на автодорозі у селі Боратин Луцького району сталася ДТП з потерпілими.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

27-річна водійка Volkswagen Polo, здійснюючи об’їзд автомобіля Toyota Avensis, під керуванням 37-річної лучанки, з’їхала у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок ДТП водійка легковика Volkswagen Polo отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО


Авто злетіло в кювет і перекинулося: у Луцькому районі 27-річна водійка постраждала в ДТП. ФОТО


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Теги: ДТП, постраждала, перекинулося авто
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