Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка
Сьогодні, 10:40
Сьогодні, 24 травня, Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ Романюка Романа Володимировича, 2003 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Хочеться знати скільки депутатів верховної ради на передовій, чи їх діти є на передовій, чи вони всі мають бронь і ходять по клубах або живуть за кордоном. Чому діти з сіл гинуть 19,20 річні, а ті, кому набагато більше сидять в кабінетах? Ці діти тільки школу закінчили. Чому так?