Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка

Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка
Сьогодні, 24 травня, Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ Романюка Романа Володимировича, 2003 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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Коментарі 3
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Вічна пам'ять Герою. Чому 19 річні діти на передовій? Невже командування не може змінити вікові рамки? Ці діти можуть інші функції виконувати, а не бути на 0. Своїх 19 річних дітей вони не відправляють на передову
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Здорові мужики, що понароблювали дітей і повтікали за кордон, живуть як пани, вже на виплати машини покупляли собі. А ці діти, які нічого не бачили в житті, гинуть на передовій...
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Вічна пам'ять Захиснику.Вік призовників затвердили депутати.
Хочеться знати скільки депутатів верховної ради на передовій, чи їх діти є на передовій, чи вони всі мають бронь і ходять по клубах або живуть за кордоном. Чому діти з сіл гинуть 19,20 річні, а ті, кому набагато більше сидять в кабінетах? Ці діти тільки школу закінчили. Чому так?
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