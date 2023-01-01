Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка

Романюка Романа Володимировича, 2003 року народження.



Про це



"Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 травня, Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ, 2003 року народження.Про це повідомили у громаді."Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год. Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться в повідомленні.

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