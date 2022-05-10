У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО

У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

24 травня близько 6-ої ранку трапилася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.

О 06:11 за викликом до місця події прибули рятувальники. Факт пожежі підтвердився – горіло сміття на площі орієнтовно 0,015 га.

На місці пожежі були зосереджені сили двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Луцька. На місці події працювали 13 рятувальників, залучені 3 одиниці техніки, а також 2 бульдозери, 2 самоскиди та автомобіль «Спецкомунтрансу», що доправляє 6 тонн води.
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО


Горіння локалізоване о 07:23, ліквідоване – о 07:52.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Луцький район, Брище, сміттєзвалище, пожежа
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