У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 травня близько 6-ої ранку трапилася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.
О 06:11 за викликом до місця події прибули рятувальники. Факт пожежі підтвердився – горіло сміття на площі орієнтовно 0,015 га.
На місці пожежі були зосереджені сили двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Луцька. На місці події працювали 13 рятувальників, залучені 3 одиниці техніки, а також 2 бульдозери, 2 самоскиди та автомобіль «Спецкомунтрансу», що доправляє 6 тонн води.
Горіння локалізоване о 07:23, ліквідоване – о 07:52.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 травня близько 6-ої ранку трапилася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.
О 06:11 за викликом до місця події прибули рятувальники. Факт пожежі підтвердився – горіло сміття на площі орієнтовно 0,015 га.
На місці пожежі були зосереджені сили двох пожежно-рятувальних підрозділів м. Луцька. На місці події працювали 13 рятувальників, залучені 3 одиниці техніки, а також 2 бульдозери, 2 самоскиди та автомобіль «Спецкомунтрансу», що доправляє 6 тонн води.
Горіння локалізоване о 07:23, ліквідоване – о 07:52.
Причина пожежі встановлюється.
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