Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав

Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав
Луцькі патрульні виявили двох керманичів без посвідчення водія: це не завадило їм перевищувати встановлену швидкість.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області.

На вулиці Ковельській через недотримання швидкісного режиму поліцейські зупинили авто Audi A4: транспортний засіб рухався 73 км/год. Коли інспектори почали перевірку документів, то виявили, що водію 16 років і він не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, юнак не пред’явив патрульним реєстраційний документ та страховий поліс.

Інший випадок трапився на вулиці Набережній. Патрульні зупинили автомобіль марки Mersedes Beens, який рухався 94 км/год. Під час перевірки документів, інспектори встановили, що 37-річний керманич ніколи не отримував водійське посвідчення. Однак це не завадило йому вчинити дане правопорушення вже вдруге протягом року.

На керманичів склали адмінматеріали за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП, а також низку інших — згідно із вчиненими правопорушеннями.

Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав


Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав

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Теги: порушення ПДР, перевищення швидкості, патрульні
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