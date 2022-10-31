Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО

Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО
Творчі роботи учнів художньої школи в Луцьку продали на аукціоні в Америці. За виручені кошти вдалося придбати авто для ЗСУ.

Про це повідомили у Луцькій художній школі.

Волонтери «The International Bridge Collective» (штат Джорджія, Атланта США) провели благодійний аукціон, на якому були виставлені творчі роботи учнів художньої школи.

«Кошти в сумі 4485 $, отримані від реалізації картин були передані школі. Ми щиро вдячні Лорен Філбек (Lauren Filbeck) очільниці волонтерської організації за допомогу. Як розпорядитися коштами - вирішили діти, роботи яких були на аукціоні. Рішення було одностайне: ДОПОМОГА ЗСУ! На потреби ЗСУ придбано автомобіль для 14 ОМБР імені князя Романа Великого, в якій несуть службу батьки учнів школи. РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!» – йдеться у дописі.

Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО


Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО


Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО

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Теги: авто для ЗСУ, діти, США, аукціон
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