Курс валют у Луцьку 24 травня
Сьогодні, 09:05
24 травня готівковий курс долара становить 37.35, продають його за 37.45.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.56, а продають за – 40.77.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.56, а продають за – 40.77.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.
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