Курс валют у Луцьку 24 травня

Курс валют у Луцьку 24 травня
24 травня готівковий курс долара становить 37.35, продають його за 37.45.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.56, а продають за – 40.77.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.

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Теги: курс валют, Луцьк
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