Курс валют у Луцьку 24 травня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.56, а продають за – 40.77.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 травня готівковий курс долара становить 37.35, продають його за 37.45.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.56, а продають за – 40.77.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.03.

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