Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів
Сьогодні, 08:55
За минулу добу, 23 травня, наші захисники ліквідували ще 400 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).
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