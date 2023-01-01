Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів

Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів
За минулу добу, 23 травня, наші захисники ліквідували ще 400 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
танків / tanks ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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