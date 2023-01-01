Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,

танків / tanks ‒ 3792 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,

- артилерійських систем – 3339 (+21) од,

- РСЗВ – 570 (+5) од,

- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

- літаків – 309 (+0) од,

- гелікоптерів – 296 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),

- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,

- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 23 травня, наші захисники ліквідували ще 400 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,танків / tanks ‒ 3792 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,- артилерійських систем – 3339 (+21) од,- РСЗВ – 570 (+5) од,- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,- літаків – 309 (+0) од,- гелікоптерів – 296 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

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