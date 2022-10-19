ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів
Сьогодні, 08:50
Минулої доби, 23 травня, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.
Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо "Алігатора" один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.
Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо "Алігатора" один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.
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