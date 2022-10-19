ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів

ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів
Минулої доби, 23 травня, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.

Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо "Алігатора" один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.


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Теги: Ка-52, "Алігатор"
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