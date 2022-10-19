ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.



Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо "Алігатора" один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 23 травня, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо "Алігатора" один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.

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