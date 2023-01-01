Помер волинський довгожитель

На 96 році життя помер почесний житель села Заставне, довгожитель Литовезької територіальної громади на ВолиніЧоловік був 1927 року народження. Про це 23 травня повідомили у Литовезькій територіальній громаді.«Гідно прожив свій вік, був свідком і учасником багатьох історичних подій, повністю міняв звичний уклад життя. При цьому він залишався сильною людиною, яка вміла радіти життю і філософськи ставилися до всіх мінливостей долі, знаходячи в них масу плюсів і приводів для радості», – йдеться у повідомленні.