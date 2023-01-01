Помер волинський довгожитель

Помер волинський довгожитель
На 96 році життя помер почесний житель села Заставне, довгожитель Литовезької територіальної громади на Волині Сибір Федір Якович.

Чоловік був 1927 року народження. Про це 23 травня повідомили у Литовезькій територіальній громаді.

«Гідно прожив свій вік, був свідком і учасником багатьох історичних подій, повністю міняв звичний уклад життя. При цьому він залишався сильною людиною, яка вміла радіти життю і філософськи ставилися до всіх мінливостей долі, знаходячи в них масу плюсів і приводів для радості», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: довгожитель, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка
Сьогодні, 10:40
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Помер волинський довгожитель
Сьогодні, 10:15
Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав
Сьогодні, 09:55
Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Від поранень помер військовий з Волині Сергій Занюк, який захищав Бахмут Від поранень помер військовий з Волині Сергій Занюк, який захищав Бахмут
22 травень, 21:23
Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук Через важке поранення, отримане на Донеччині, помер воїн з Волині Анатолій Савчук
22 травень, 19:21
ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
22 травень, 02:08
На Волині в ДТП загинули матір та донька з Харківщини: як покарали винуватця На Волині в ДТП загинули матір та донька з Харківщини: як покарали винуватця
21 травень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волині зустрінуть 19-річного Героя Романа Романюка
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцькому районі горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Помер волинський довгожитель
Сьогодні, 10:15
 0
Перевищив швидкість: у Луцьку затримали 16-річного водія без прав
Сьогодні, 09:55
 0
Діти з Луцька за кошти від проданих в США малюнків купили авто для 14 бригади. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8