У чому причина низького виходу олії з маслопресу*





Фактори, що впливають на вихід масла з маслопресу

На вихід сирої олії впливають багато факторів, а частіше — їхня сукупність. Залежно від сировини підбирають налаштування олійного пресу, а вони багато в чому залежать від стану обладнання.



Стан сировини

Це головний параметр, від якого залежить вихід продукту. Підвищена або знижена вологість, високий вміст домішок та наявність цвілі — все це не найкраще позначиться на ефективності пресування.



- Підвищена вологість. Занадто вологе насіння даватиме липку масу, гірше виділятиме масло при проходженні через прес. Волога в насінні зв'язує масло і не дозволяє йому відокремитися від макухи належним чином. Макуха буде також видавлюватися, а в результаті буде потрібно ретельне очищення.



- Знижена вологість. Занадто суха сировина призводить до утворення олійної піни. Це призводить до часткової втрати масла та неможливості переробити масляну піну.



- Високий вміст домішок. Забруднена сировина призводить не тільки до зниження виходу олії, але й передчасного зносу олійного пресу.



- Якість олійного насіння. Чим повніше насіння, тим більше в ньому міститься олії.



- Сировина з пліснявою не підходить для пресування, тому що в ній є токсичні речовини.



Якісна сировина з оптимальним рівнем вологості — найнадійніший спосіб збільшити вихід продукту.



Налаштування маслопресу

Виробники випускають преси з характеристиками, які можна змінювати в залежності від розміру, форми або типу насіння. Пам'ятайте, що перед зміною параметрів прес повинен бути вимкнений, а живлення відключено. Найважливіші характеристики, що впливають на вихід сирої олії:



• частота обертів шнекового валу;

• зазори зеєрних планок та кількість камер;

• тип шнекового набору (відстань і глибина витків шнека).



Оскільки всі налаштування взаємопов'язані, потрібен час, щоб знайти відповідні параметри для кожного типу насіння або навіть кожної партії насіння одного типу. Саме з цієї причини управління пресом є скоріше мистецтвом, ніж наукою. Зміни вмісту вологи або інших характеристик також можуть вимагати зміни налаштувань преса.



Стан маслопресу також впливає на вихід продукту. Старий зношений прес буде не такий ефективний без належного обслуговування та ремонту. Деякі преси мають більшу гнучкість, ніж інше обладнання, тому уважно вивчіть можливості, перш ніж купувати прес для конкретної мети.



Температура в камері пресування

Занадто низька температура призводить до того, що тиск у пресі падає. Через це інтенсивність пресування знижується, що в результаті призводить до зниження виходу олії.



Занадто висока температура не знижує ефективність пресування, але може призвести до потемніння масла і навіть до його підгоряння.



Швидкість обертання шнекового валу

Швидке обертання валу пропустить через прес більше сировини за встановлений проміжок часу та збільшить продуктивність. Але є і зворотний бік: у міру того, як шнеки обертаються швидше, через прес проходить більше матеріалу, і олія не встигає відокремлюватися. З цієї причини в макуху залишається занадто багато олії, і потрібне повторне пресування.



Коли швидкість занадто низька, час пресування збільшується, а температура в камері падає. В результаті навантаження на прес зростає, а вихід продукту знижується. Температуру та швидкість обертання валу необхідно збалансувати для збільшення ефективності вилучення олії.



Якщо вихід масла з пресу знижений, зверніть увагу на такі фактори, як якість та вологість сировини, стан та налаштування маслопресу, температуру в камері пресування та швидкість обертання шнека. Всі вони взаємопов'язані, тому настроювання преса цілком заслужено називають мистецтвом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У виробництві олії пресування займає центральне місце. Воно використовується навіть при екстракції розчинником, тому практично на кожному маслозаводі є маслопрес. При використанні методу пресування найважливіший показник — вихід олії. На нього впливають багато чинників, про які йтиметься далі. Замовити обладнання для виробництва та очищення олії https://tan.com.ua/technology/ochishchennya-roslinnoi-olii/ можна в компанії «ТАН».На вихід сирої олії впливають багато факторів, а частіше — їхня сукупність. Залежно від сировини підбирають налаштування олійного пресу, а вони багато в чому залежать від стану обладнання.Це головний параметр, від якого залежить вихід продукту. Підвищена або знижена вологість, високий вміст домішок та наявність цвілі — все це не найкраще позначиться на ефективності пресування.- Підвищена вологість. Занадто вологе насіння даватиме липку масу, гірше виділятиме масло при проходженні через прес. Волога в насінні зв'язує масло і не дозволяє йому відокремитися від макухи належним чином. Макуха буде також видавлюватися, а в результаті буде потрібно ретельне очищення.- Знижена вологість. Занадто суха сировина призводить до утворення олійної піни. Це призводить до часткової втрати масла та неможливості переробити масляну піну.- Високий вміст домішок. Забруднена сировина призводить не тільки до зниження виходу олії, але й передчасного зносу олійного пресу.- Якість олійного насіння. Чим повніше насіння, тим більше в ньому міститься олії.- Сировина з пліснявою не підходить для пресування, тому що в ній є токсичні речовини.Якісна сировина з оптимальним рівнем вологості — найнадійніший спосіб збільшити вихід продукту.Виробники випускають преси з характеристиками, які можна змінювати в залежності від розміру, форми або типу насіння. Пам'ятайте, що перед зміною параметрів прес повинен бути вимкнений, а живлення відключено. Найважливіші характеристики, що впливають на вихід сирої олії:• частота обертів шнекового валу;• зазори зеєрних планок та кількість камер;• тип шнекового набору (відстань і глибина витків шнека).Оскільки всі налаштування взаємопов'язані, потрібен час, щоб знайти відповідні параметри для кожного типу насіння або навіть кожної партії насіння одного типу. Саме з цієї причини управління пресом є скоріше мистецтвом, ніж наукою. Зміни вмісту вологи або інших характеристик також можуть вимагати зміни налаштувань преса.Стан маслопресу також впливає на вихід продукту. Старий зношений прес буде не такий ефективний без належного обслуговування та ремонту. Деякі преси мають більшу гнучкість, ніж інше обладнання, тому уважно вивчіть можливості, перш ніж купувати прес для конкретної мети.Занадто низька температура призводить до того, що тиск у пресі падає. Через це інтенсивність пресування знижується, що в результаті призводить до зниження виходу олії.Занадто висока температура не знижує ефективність пресування, але може призвести до потемніння масла і навіть до його підгоряння.Швидке обертання валу пропустить через прес більше сировини за встановлений проміжок часу та збільшить продуктивність. Але є і зворотний бік: у міру того, як шнеки обертаються швидше, через прес проходить більше матеріалу, і олія не встигає відокремлюватися. З цієї причини в макуху залишається занадто багато олії, і потрібне повторне пресування.Коли швидкість занадто низька, час пресування збільшується, а температура в камері падає. В результаті навантаження на прес зростає, а вихід продукту знижується. Температуру та швидкість обертання валу необхідно збалансувати для збільшення ефективності вилучення олії.Якщо вихід масла з пресу знижений, зверніть увагу на такі фактори, як якість та вологість сировини, стан та налаштування маслопресу, температуру в камері пресування та швидкість обертання шнека. Всі вони взаємопов'язані, тому настроювання преса цілком заслужено називають мистецтвом.

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