НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України

НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України
Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол. неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби (ДФС) та його радника скеровано до суду. Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Розслідування розпочалося ще у 2017 році. Але через те, що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків в закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час розлідування задля збору доказів закордоном щодо отримання неправомірної вигоди було надіслано понад 10 запитів про міжнародну правовову допомогу до чотирьох юрисдикцій (Латвійська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Британські Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки).

Дії екскерівника Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, що 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн.

3 лютого Національне антикорупційне бюро завершило розслідування одного з найгучніших корупційних проваджень минулого року – про можливе отримання хабаря в розмірі 722 млн грн колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Роман Насіров, НАБУ, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи
Сьогодні, 12:10
НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України
Сьогодні, 12:00
Сьогодні на Волині попрощаються із 29-річним Героєм Анатолієм Савчуком
Сьогодні, 11:40
Як голова Луцької райради виїхав за кордон. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 11:30
На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО Рачков передумав поновлюватися на посаді заступника луцького мера. ВІДЕО
06 вересень, 2018, 18:01
Рачкову оголосили про підозру Рачкову оголосили про підозру
15 серпень, 2018, 18:17
Працівника НАБУ зловили на хабарі у 150 тис доларів Працівника НАБУ зловили на хабарі у 150 тис доларів
19 травень, 2017, 20:39
На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар
23 травень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи
Сьогодні, 12:10
 0
НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України
Сьогодні, 12:00
 0
Сьогодні на Волині попрощаються із 29-річним Героєм Анатолієм Савчуком
Сьогодні, 11:40
 0
Як голова Луцької райради виїхав за кордон. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині п'яний чоловік вкрав автомобіль
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8