В Україну приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

В Україну приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
До Києва 24 травня з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Про це повідомили в Міноборони України.

"Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - розповів Олексій Резніков.

Водночас міністр оборони Великої Британії висловив свою прихильність стосовно візитів до України та спілкування з військовими.

"Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів", - сказав міністр.

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Теги: Бен Воллес, Рєзніков, Британія
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