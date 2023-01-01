В Україну приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

До Києва 24 травня з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Великої БританіїПро це повідомили в Міноборони України."Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - розповівВодночас міністр оборони Великої Британії висловив свою прихильність стосовно візитів до України та спілкування з військовими."Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів", - сказав міністр.