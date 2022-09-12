Провокації у Києво-Печерській Лаврі: СБУ затримала одного з організаторів

Провокації у Києво-Печерській Лаврі: СБУ затримала одного з організаторів
У столиці співробітники СБУ затримали одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Ним виявився учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

"Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні "акції протесту". Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року", – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що зловмисник підбурював громадян до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Крім того, свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Після початку повномасштабної збройної агресії прихильник "русского міра" після публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва країни-терориста РФ. Також чоловік виправдовував захоплення українських територій.

"Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора", – додали в СБУ.

За фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України та вихваляння її учасників відкрито кримінальне провадження, а зловмиснику повідомили про підозру. За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Провокації у Києво-Печерській Лаврі: СБУ затримала одного з організаторів


Провокації у Києво-Печерській Лаврі: СБУ затримала одного з організаторів

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Теги: СБУ, затримання
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