Провокації у Києво-Печерській Лаврі: СБУ затримала одного з організаторів
Сьогодні, 13:10
У столиці співробітники СБУ затримали одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Ним виявився учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".
Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
"Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні "акції протесту". Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року", – розповіли в СБУ.
Повідомляється, що зловмисник підбурював громадян до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Крім того, свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.
Після початку повномасштабної збройної агресії прихильник "русского міра" після публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва країни-терориста РФ. Також чоловік виправдовував захоплення українських територій.
"Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора", – додали в СБУ.
За фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України та вихваляння її учасників відкрито кримінальне провадження, а зловмиснику повідомили про підозру. За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
"Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи кремля і організовував замовні "акції протесту". Фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України". За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року", – розповіли в СБУ.
Повідомляється, що зловмисник підбурював громадян до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни. Крім того, свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.
Після початку повномасштабної збройної агресії прихильник "русского міра" після публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва країни-терориста РФ. Також чоловік виправдовував захоплення українських територій.
"Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора", – додали в СБУ.
За фактом виправдовування збройної агресії РФ проти України та вихваляння її учасників відкрито кримінальне провадження, а зловмиснику повідомили про підозру. За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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