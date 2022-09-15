У волинянина вдома знайшли пістолет та набої

Поліцейські вилучили у ковельчанина пістолет та набої, які він зберігав вдома.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 23 травня, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили за місцем проживання 32-річного місцевого жителя пістолет калібру 9 мм та 5 набоїв до нього.На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлену зброю та боєприпаси вилучили.Все направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.