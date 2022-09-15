У волинянина вдома знайшли пістолет та набої
Сьогодні, 13:35
Поліцейські вилучили у ковельчанина пістолет та набої, які він зберігав вдома.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 травня, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили за місцем проживання 32-річного місцевого жителя пістолет калібру 9 мм та 5 набоїв до нього.
На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлену зброю та боєприпаси вилучили.
Все направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 23 травня, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили за місцем проживання 32-річного місцевого жителя пістолет калібру 9 мм та 5 набоїв до нього.
На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлену зброю та боєприпаси вилучили.
Все направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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