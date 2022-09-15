У волинянина вдома знайшли пістолет та набої

У волинянина вдома знайшли пістолет та набої
Поліцейські вилучили у ковельчанина пістолет та набої, які він зберігав вдома.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 23 травня, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили за місцем проживання 32-річного місцевого жителя пістолет калібру 9 мм та 5 набоїв до нього.

На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлену зброю та боєприпаси вилучили.

Все направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
У волинянина вдома знайшли пістолет та набої

Поліція Волині наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України від трьох до семи років позбавлення волі. Однак, якщо особа добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.

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Теги: Поліція, ковельчанин, пістолет
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