28 російських окупантів зі 110-ої бригади здалися в полон поблизу Авдіївки





Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Юрій Бутусов.



"Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише Бутусов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 російських окупантів зі 110 бригади армії рф здалися у полон українським воїнам поблизу Авдіївки. Серед них - три офіцери. Найстарший за званням - капітан.Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ "Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише Бутусов.

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