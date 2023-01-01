28 російських окупантів зі 110-ої бригади здалися в полон поблизу Авдіївки

28 російських окупантів зі 110-ої бригади здалися в полон поблизу Авдіївки
28 російських окупантів зі 110 бригади армії рф здалися у полон українським воїнам поблизу Авдіївки. Серед них - три офіцери. Найстарший за званням - капітан.

Відеозвернення, у якому загарбники пояснюють своє рішення поганим речовим забезпеченням, відсутністю зброї та боєприпасів, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Просто приголомшливий виступ! 28 полонених російських військовослужбовців спеціального штурмового загону 110-ї бригади ЗС РФ записали звернення до Путіна зі скаргами на російське військове командування. Звернення зачитали їхні командири. Росіяни здалися разом із трьома офіцерами, старший за званням – капітан. Загін "Шторм" 110-ї бригади був розгромлений 21 травня 59-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ в районі Авдіївки, всі, хто вижив у бою, організовано здалися в полон", - пише Бутусов.

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Теги: Росія, Україна, війна, полон
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