У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 24 травня, у Луцькому районі відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"24 травня з 15:00 до 16:00 біля с. Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів. У навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – розмінування планове!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"24 травня з 15:00 до 16:00 біля с. Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів. У навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – розмінування планове!" - йдеться у повідомленні.
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