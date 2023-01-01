У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"24 травня з 15:00 до 16:00 біля с. Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів. У навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – розмінування планове!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 травня, у Луцькому районі відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."24 травня з 15:00 до 16:00 біля с. Березолуки Луцького району працівники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області проведуть знешкодження вибухонебезпечних предметів. У навколишніх територіях можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій – розмінування планове!" - йдеться у повідомленні.

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