Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж

Руслан Йорж.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Після важких поранень, складних операцій згасла свічка життя молодого Захисника. Йорж Руслан Анатолійович, житель села Нові Підцаревичі, в свої тридцять років мужньо боронив рідну землю від чужинців, захищав незалежність нашої держави. Схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю солдату, висловлюємо щирі співчуття мамі, сестричці, бабусі. Вічна пам'ять патріоту! - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині після важких поранень помер воїнПро це повідомив голова Маневицької громади"Після важких поранень, складних операцій згасла свічка життя молодого Захисника. Йорж Руслан Анатолійович, житель села Нові Підцаревичі, в свої тридцять років мужньо боронив рідну землю від чужинців, захищав незалежність нашої держави. Схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю солдату, висловлюємо щирі співчуття мамі, сестричці, бабусі. Вічна пам'ять патріоту! - йдеться в повідомленні.

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