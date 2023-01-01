Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж

Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж
На Волині після важких поранень помер воїн Руслан Йорж.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

"Після важких поранень, складних операцій згасла свічка життя молодого Захисника. Йорж Руслан Анатолійович, житель села Нові Підцаревичі, в свої тридцять років мужньо боронив рідну землю від чужинців, захищав незалежність нашої держави. Схиляємо голови в скорботі перед світлою пам'яттю солдату, висловлюємо щирі співчуття мамі, сестричці, бабусі. Вічна пам'ять патріоту! - йдеться в повідомленні.
Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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