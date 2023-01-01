Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер

Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер
Російські окупанти ввечері, 27 червня, вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років.

Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.

Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.

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Теги: Краматорськ, загиблі сестри
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