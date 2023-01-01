Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер

Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років.



Загибель дівчаток



Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ввечері, 27 червня, вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри –та, яким було 14 років.Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.

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