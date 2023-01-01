Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер
Сьогодні, 11:07
Російські окупанти ввечері, 27 червня, вдарили по піцерії в Краматорську, що на Донеччині. Наразі відомо про девʼятьох загиблих, серед яких троє – діти. Унаслідок ворожої атаки загинули дві сестри – Юлія та Анна Аксенченко, яким було 14 років.
Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.
Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.
Цього року діти закінчили восьмий клас, а у вересні мали б святкувати свої 15-річчя. «Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», – зазначили в управлінні освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж
Сьогодні, 11:30
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Олегом Даньком
Сьогодні, 11:15
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер
Сьогодні, 11:07
Навіщо Лукашенку ПВК «Вагнер» в Білорусі, – аналіз ISW
Сьогодні, 10:50
Медіа