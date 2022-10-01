У Луцьку облаштовують другий міський город. ВІДЕО





Про це розповіла Заріна Дацик.



З її слів, ідейними натхненниками цього проєкту стали громадські організації "Нуль відходів Луцьк" та "Інститут транскордонних ініціатив".



27 червня восьмеро волонтерів упорядковували місце для майбутніх грядок. Зі слів волонтера Романа Мамосюка, тут зачистили територію від гілок, покосили траву, а також вирівнюють ділянку, перекопуючи землю.



На міському городі планують вирощувати зелень і трави. Його облаштовують за кошти спонсорів, розповіла голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерина Демидюк, і точна суми, витраченої на проєкт, поки назвати не може.



"Тут не буде доступ усіх містян як в ЛНТУ минулого року, тут буде саме для молодіжного центру. Ми тут хочемо спробувати таку економічну складову розвивати, тобто вирощувати пряні трави і продавати їх в кафе на реалізації на чай", – каже громадська діячка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках проєкту "Сади Перемоги" на території Луцького молодіжного центру почали облаштовувати другий міський город. Для цього виділили земельну ділянку площею 16 квадратних метрів.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу управління сім'ї, молоді та спорту міської радиЗ її слів, ідейними натхненниками цього проєкту стали громадські організації "Нуль відходів Луцьк" та "Інститут транскордонних ініціатив".27 червня восьмеро волонтерів упорядковували місце для майбутніх грядок. Зі слів волонтера, тут зачистили територію від гілок, покосили траву, а також вирівнюють ділянку, перекопуючи землю.На міському городі планують вирощувати зелень і трави. Його облаштовують за кошти спонсорів, розповіла голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк", і точна суми, витраченої на проєкт, поки назвати не може."Тут не буде доступ усіх містян як в ЛНТУ минулого року, тут буде саме для молодіжного центру. Ми тут хочемо спробувати таку економічну складову розвивати, тобто вирощувати пряні трави і продавати їх в кафе на реалізації на чай", – каже громадська діячка.

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