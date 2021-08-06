Сьогодні відкривають рух через відновлений міст на трасі Львів – Луцьк
Сьогодні, 09:40
Рух через реконструйований міст над річкою Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відкривають.
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Львівській області.
Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк майже завершено і сьогодні, 28 червня, з 14:00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту.
Вантажний транспорт ще деякий час, до влаштування верхнього шару асфальтобетону, об’їжджатиме ділянку відповідно до раніше затвердженої схеми.
Нагадаємо, 3 травня 2021 року на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.
На місці зруйнованого моста на трасі Львів–Луцьк облаштували пішохідний перехід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Львівській області.
Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк майже завершено і сьогодні, 28 червня, з 14:00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту.
Вантажний транспорт ще деякий час, до влаштування верхнього шару асфальтобетону, об’їжджатиме ділянку відповідно до раніше затвердженої схеми.
Нагадаємо, 3 травня 2021 року на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст.
На місці зруйнованого моста на трасі Львів–Луцьк облаштували пішохідний перехід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні відкривають рух через відновлений міст на трасі Львів – Луцьк
Сьогодні, 09:40
Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 28 червня
Сьогодні, 09:10
Медіа