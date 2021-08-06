Сьогодні відкривають рух через відновлений міст на трасі Львів – Луцьк





Про це



Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк майже завершено і сьогодні, 28 червня, з 14:00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту.



Вантажний транспорт ще деякий час, до влаштування верхнього шару асфальтобетону, об’їжджатиме ділянку відповідно до раніше затвердженої схеми.



Нагадаємо, 3 травня 2021 року



На місці зруйнованого моста на трасі Львів–Луцьк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рух через реконструйований міст над річкою Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк відкривають.Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Львівській області.Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк майже завершено і сьогодні, 28 червня, з 14:00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту.Вантажний транспорт ще деякий час, до влаштування верхнього шару асфальтобетону, об’їжджатиме ділянку відповідно до раніше затвердженої схеми.Нагадаємо, 3 травня 2021 року на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Гайок обвалився міст. На місці зруйнованого моста на трасі Львів–Луцьк облаштували пішохідний перехід.

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