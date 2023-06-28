За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів
Сьогодні, 09:05
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 28 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).
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Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).
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