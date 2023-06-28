За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4036 (+0) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,

- артилерійських систем – 4089 (+6) од,

- РСЗВ – 627 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 308 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),

- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,

- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 28 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 28.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4036 (+0) од,- бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13) од,- артилерійських систем – 4089 (+6) од,- РСЗВ – 627 (+1) од,- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7),- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6774 (+2) од,- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).

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