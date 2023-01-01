Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО

Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Столична майстриня Олександра Меленчук створює мініатюрні сільські хатинки для всіх охочих.

А почався стартап з виготовлення міні будинку бабусі з Волині, який Олександра подарувала батькові, - йдетьтя на сторінці проєкту ЩоТам.

Якось Саша Меленчук зробила батькові Ігорю Меленчук подарунок: зліпила з полімерної глини копію бабусиної хати, де минуло його дитинство. Він радів, наче дитина, адже дуже любив хатину бабусі, де на Волині минуло його дитинство.

Потім на Україну повномасштабно напали росіяни, батько пішов добровольцем захищати Київ. Саша виставила в соцмережах світлину з мінібудиночком для тата і несподівано отримала перших замовників. Українцям, які вимушено покинули свої домівки, припала до душі ідея з копією рідної хати. Це хоч трохи гамує біль розлуки.

Після визволення Київщини Сашиного батька демобілізували за віком. Із ним усе гаразд. А до майстрині шикуються черги охочих мати рідний дім у мініатюрі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: стартап, Волинь, Київ, власна справа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині окупанти маркують привласнене житло табличками «власність рф», — Генштаб
Сьогодні, 08:45
Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік
Сьогодні, 06:31
Переселенець із Запоріжжя знайшов роботу та опановуватиме новий фах на Волині
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Реанімували хвилин 20: сім’я загиблої від «Шахеда» у Києві волинянки наважилася розповісти її історію Реанімували хвилин 20: сім’я загиблої від «Шахеда» у Києві волинянки наважилася розповісти її історію
14 червень, 16:46
У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині
02 червень, 15:00
На Волині водій автобуса «забув» жінку на одній із зупинок: проблему вирішили патрульні На Волині водій автобуса «забув» жінку на одній із зупинок: проблему вирішили патрульні
19 травень, 11:30
На в'їзді в Київ прикордонники зупинили п'яного священника МП з Волині. ВІДЕО На в'їзді в Київ прикордонники зупинили п'яного священника МП з Волині. ВІДЕО
30 березень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині окупанти маркують привласнене житло табличками «власність рф», — Генштаб
Сьогодні, 08:45
 0
Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік
Сьогодні, 06:31
 0
Переселенець із Запоріжжя знайшов роботу та опановуватиме новий фах на Волині
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8