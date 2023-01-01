Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО

Столична майстринястворює мініатюрні сільські хатинки для всіх охочих.А почався стартап з виготовлення міні будинку бабусі з Волині, який Олександра подарувала батькові, - йдетьтя на сторінці проєкту ЩоТам.Якось Саша Меленчук зробила батьковіподарунок: зліпила з полімерної глини копію бабусиної хати, де минуло його дитинство. Він радів, наче дитина, адже дуже любив хатину бабусі, де на Волині минуло його дитинство.Потім на Україну повномасштабно напали росіяни, батько пішов добровольцем захищати Київ. Саша виставила в соцмережах світлину з мінібудиночком для тата і несподівано отримала перших замовників. Українцям, які вимушено покинули свої домівки, припала до душі ідея з копією рідної хати. Це хоч трохи гамує біль розлуки.Після визволення Київщини Сашиного батька демобілізували за віком. Із ним усе гаразд. А до майстрині шикуються черги охочих мати рідний дім у мініатюрі.