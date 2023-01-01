Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Микола Іванович на псевдо «Коливан» проходить службу у Волинській бригаді тероборони на посаді головного сержанта Ковельського батальйону. Волинянин служить у 100 бригаді не один, а з бойовим другом «Мустангом».



«За невеличкі кошти була придбана машина», – розповідає він.



Таврія була куплена за відносно невеликі гроші незадовго до вибуття батальйону на схід України. Коштом ковельських волонтерів вона пройшла технічне обслуговування та, навіть, змінила колір на уставний «піксель».



Підрозділ, у якому служить Микола Іванович, вже впродовж трьох місяців успішно виконує бойові завдання на сході України. Чоловік переконує його автомобіль є ідеальним варіантом для суворих умов війни. Авто також відзначається неабиякою вантажопід’єністю – тож, за потреби, нею можна оперативно доставити до передових позицій додатковий боєкомплект, воду, харчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сержант волинської бригади тероборони віддав автівку на потреби бригади, аби виконувати завдання. Військовий назвав автомбіль «Мустангом» та готується після перемоги поїхати нею в український Крим.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV». Микола Іванович на псевдо «Коливан» проходить службу у Волинській бригаді тероборони на посаді головного сержанта Ковельського батальйону. Волинянин служить у 100 бригаді не один, а з бойовим другом «Мустангом».«За невеличкі кошти була придбана машина», – розповідає він.Таврія була куплена за відносно невеликі гроші незадовго до вибуття батальйону на схід України. Коштом ковельських волонтерів вона пройшла технічне обслуговування та, навіть, змінила колір на уставний «піксель».Підрозділ, у якому служить Микола Іванович, вже впродовж трьох місяців успішно виконує бойові завдання на сході України. Чоловік переконує його автомобіль є ідеальним варіантом для суворих умов війни. Авто також відзначається неабиякою вантажопід’єністю – тож, за потреби, нею можна оперативно доставити до передових позицій додатковий боєкомплект, воду, харчі.

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