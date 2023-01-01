Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО

Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сержант волинської бригади тероборони віддав автівку на потреби бригади, аби виконувати завдання. Військовий назвав автомбіль «Мустангом» та готується після перемоги поїхати нею в український Крим.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Микола Іванович на псевдо «Коливан» проходить службу у Волинській бригаді тероборони на посаді головного сержанта Ковельського батальйону. Волинянин служить у 100 бригаді не один, а з бойовим другом «Мустангом».

«За невеличкі кошти була придбана машина», – розповідає він.

Таврія була куплена за відносно невеликі гроші незадовго до вибуття батальйону на схід України. Коштом ковельських волонтерів вона пройшла технічне обслуговування та, навіть, змінила колір на уставний «піксель».

Підрозділ, у якому служить Микола Іванович, вже впродовж трьох місяців успішно виконує бойові завдання на сході України. Чоловік переконує його автомобіль є ідеальним варіантом для суворих умов війни. Авто також відзначається неабиякою вантажопід’єністю – тож, за потреби, нею можна оперативно доставити до передових позицій додатковий боєкомплект, воду, харчі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 ОБрТро Волині, Луцьк, війна, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік
Сьогодні, 06:31
Переселенець із Запоріжжя знайшов роботу та опановуватиме новий фах на Волині
Сьогодні, 05:28
Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
21 червень, 22:13
Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська Почув про війну і пішов у військкомат: волинський тероборонівець «М’ясник» розповів, як пішов до війська
21 квітень, 21:34
Тероборонівець з Волині набив тату після промови президента, відпросившись зі служби Тероборонівець з Волині набив тату після промови президента, відпросившись зі служби
18 червень, 15:29
«До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку «До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку
14 червень, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстриня виготовила для батька копію хати бабусі з Волині і почала створювати мінікопії осель. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Волинянин віддав свою «Таврію» на потреби бригади, у якій служить. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік
Сьогодні, 06:31
 0
Переселенець із Запоріжжя знайшов роботу та опановуватиме новий фах на Волині
Сьогодні, 05:28
 0
Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 03:42
 0
Медіа
відео
1/8