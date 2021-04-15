Переселенець із Запоріжжя знайшов роботу та опановуватиме новий фах на Волині

Внутрішньопереміщеного із Запоріжжя українця працевлаштували у Шацьку і навчатимуть за ваучером у Старій Вижівці.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.– мешканець села Велика Білозерка Запорізької області, який приїхав з окупованої території до села Світязь Ковельського району. Через втрату попереднього місця роботи, чоловік не встиг розірвати трудові відносини, відтак, не міг розпочати новий професійний шлях.За допомогою пан Ігор звернувся до Шацького відділу Ковельської філії Волинського ОЦЗ, де спільно з фахівцями оформив заяву на звільнення. Потому, розпочав роботу з кар’єрним радником аби знайти нову сферу діяльності, проаналізувавши здобутий досвід. Чоловік має професійно-технічну освіту; раніше працював енергетиком.Фахівець служби зайнятості та пошукач роботи склали індивідуальний план працевлаштування, якого дотримувалися до кінцевого результату, а він не забарився. У комунальній установі «Муніципальний центр» з’явилася вакансія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Після співбесіди з роботодавцем, Ігор Богослав отримав роботу."Робота за фахом – це завжди робота в задоволення. Зараз я працюю за професією в якій розуміюсь. Згоден, що доля підкидає чимало випробувань та складних ситуацій, але треба розуміти, що після кожної ночі, навіть найтемнішою, обов’язково приходить світанок", – поділився своїми думками пан Ігор.До слова, чоловік вирішив не зупинятися на досягнутому і освоїти нову професію «Електрогазозварювальник», за якою отримав ваучера від центру зайнятості. Вже з наступного тижня чоловік розпочне навчання на базі Старовижівського професійного ліцею.