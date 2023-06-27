Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, – Мінреінтеграції





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За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них - 46 військових і 80 цивільних.



Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.



Нагадаємо, що за словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж росія захопила за зиму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, із них 46 військовихПро це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них - 46 військових і 80 цивільних.Зазначено, що 23 полонені мають дітей, зокрема 14 військових мають 23 дитини і 9 цивільних - 15 дітей.Нагадаємо, що за словами міністра оборони Британії

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