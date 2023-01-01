Що США передадуть Україні в новому пакеті допомоги на 500 мільйонів доларів
Сьогодні, 01:15
Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. Допомога спрямована на підтримку українських контрнаступальних операцій та зміцнення протиповітряної оборони України.
Про це повідомило Громадське, посилаючись на Міноборони США.
Там зазначили, що цей пакет міститиме:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
зенітно-ракетні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
підривні боєприпаси та системи для усунення перешкод;
обладнання для розмінування;
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
30 бойових машин піхоти Bradley;
25 бронетранспортерів Stryker;
важкі протитанкові керовані ракети TOW;
переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;
протитанкові системи АТ-4;
протиброньові ракети;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMS;
високоточні авіаційні боєприпаси;
стрілецьку зброю і понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 41,2 мільярда доларів на безпекову допомогу, відколи Джо Байден став президентом США, зокрема 40,5 мільярда доларів з початку повномасштабної війни росії проти України.
Так, станом на 27 червня США передали Україні понад 10 тисяч комплексів Javelin, одну батарею ППО Patriot і боєприпаси до неї, понад 345 тисяч снарядів для мінометів, більш як 4 тисячі ракет TOW, 8 систем ЗРК NASAMS, 20 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 154 бойових машини піхоти Bradley, 125 бронетранспортерів Stryker, 300 бронетранспортерів M113 тощо.
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Про це повідомило Громадське, посилаючись на Міноборони США.
Там зазначили, що цей пакет міститиме:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
зенітно-ракетні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
підривні боєприпаси та системи для усунення перешкод;
обладнання для розмінування;
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
30 бойових машин піхоти Bradley;
25 бронетранспортерів Stryker;
важкі протитанкові керовані ракети TOW;
переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;
протитанкові системи АТ-4;
протиброньові ракети;
високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMS;
високоточні авіаційні боєприпаси;
стрілецьку зброю і понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 41,2 мільярда доларів на безпекову допомогу, відколи Джо Байден став президентом США, зокрема 40,5 мільярда доларів з початку повномасштабної війни росії проти України.
Так, станом на 27 червня США передали Україні понад 10 тисяч комплексів Javelin, одну батарею ППО Patriot і боєприпаси до неї, понад 345 тисяч снарядів для мінометів, більш як 4 тисячі ракет TOW, 8 систем ЗРК NASAMS, 20 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 154 бойових машини піхоти Bradley, 125 бронетранспортерів Stryker, 300 бронетранспортерів M113 тощо.
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