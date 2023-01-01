Що США передадуть Україні в новому пакеті допомоги на 500 мільйонів доларів





Про це повідомило



Там зазначили, що цей пакет міститиме:



додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

зенітно-ракетні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

підривні боєприпаси та системи для усунення перешкод;

обладнання для розмінування;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;

протитанкові системи АТ-4;

протиброньові ракети;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMS;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю і понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 41,2 мільярда доларів на безпекову допомогу, відколи Джо Байден став президентом США, зокрема 40,5 мільярда доларів з початку повномасштабної війни росії проти України.



Так, станом на 27 червня США передали Україні понад 10 тисяч комплексів Javelin, одну батарею ППО Patriot і боєприпаси до неї, понад 345 тисяч снарядів для мінометів, більш як 4 тисячі ракет TOW, 8 систем ЗРК NASAMS, 20 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 154 бойових машини піхоти Bradley, 125 бронетранспортерів Stryker, 300 бронетранспортерів M113 тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. Допомога спрямована на підтримку українських контрнаступальних операцій та зміцнення протиповітряної оборони України.Про це повідомило Громадське , посилаючись на Міноборони США.Там зазначили, що цей пакет міститиме:додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;зенітно-ракетні комплекси Stinger;додаткові боєприпаси для HIMARS;підривні боєприпаси та системи для усунення перешкод;обладнання для розмінування;артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;30 бойових машин піхоти Bradley;25 бронетранспортерів Stryker;важкі протитанкові керовані ракети TOW;переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin;протитанкові системи АТ-4;протиброньові ракети;високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARMS;високоточні авіаційні боєприпаси;стрілецьку зброю і понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;тепловізійні системи та прилади нічного бачення;тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;запчастини, генератори та інше польове обладнання.Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад 41,2 мільярда доларів на безпекову допомогу, відколи Джо Байден став президентом США, зокрема 40,5 мільярда доларів з початку повномасштабної війни росії проти України.Так, станом на 27 червня США передали Україні понад 10 тисяч комплексів Javelin, одну батарею ППО Patriot і боєприпаси до неї, понад 345 тисяч снарядів для мінометів, більш як 4 тисячі ракет TOW, 8 систем ЗРК NASAMS, 20 зенітно-ракетних комплексів Avenger, 154 бойових машини піхоти Bradley, 125 бронетранспортерів Stryker, 300 бронетранспортерів M113 тощо.

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