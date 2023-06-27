Добрі новини від ВолиньPost за 27 червня
Сьогодні, 23:23
Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 27 червня, писали про таке:
Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на схід з допомогою для військових
Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на Схід. Цього разу зібрали та везуть для військових дві тонни гуманітарної допомоги.
Для Ігоря Шевчука це 18 поїздка до військових. Каже: цього разу їдуть до кулеметників 14-ої бригади на Куп’янський напрямок та на Лиманський до 100-ої волинської бригади. Везуть продукти та п'ять штурмових дронів, які придбали за запитами від військових частин, – каже Ігор Шевчук.
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Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 27 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+6).
Волинській бригаді тероборони виповнилося 5 років
Протягом року тероборонівці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні, протяжність якого в межах Волинської області складає 215 км. Бійці бригади спорудили без жодного перебільшення унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. І дуже ймовірно, що саме це стало одним із чинників, які стримали озвірілого кремлівського диктатора та його вусатого поплічника від нападу на Україну з волинського напрямку.
А сьогодні Волинська бригада тероборони відзначає п’ять років з дня заснування. 27 червня 2018-го – саме з цієї дати почала писатися історія 100 окремої бригади ТрО.
У Луцьку діти створюють мультфільм про волонтерство
Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікатора Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку. Змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.
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У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже виставу «Століття Якова». Вперше для глядачів у ролі Якова гратиме заслужений артист України Петро Савош.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати ЗСУ на фронті, найближчим часом «всіх порадують».
Рятуючи хлопчика втопила свій телефон: юна волинянка отримала новий гаджет від невідомих добродіїв
Юна волинянка Анастасія Голубова, яка нещодавно врятувала з води хлопчика і під час порятунку втопила власний мобільний телефон, отримала новий гаджет від невідомих благодійників.
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Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 27 червня, писали про таке:
Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на схід з допомогою для військових
Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на Схід. Цього разу зібрали та везуть для військових дві тонни гуманітарної допомоги.
Для Ігоря Шевчука це 18 поїздка до військових. Каже: цього разу їдуть до кулеметників 14-ої бригади на Куп’янський напрямок та на Лиманський до 100-ої волинської бригади. Везуть продукти та п'ять штурмових дронів, які придбали за запитами від військових частин, – каже Ігор Шевчук.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 27 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 563 (+6).
Волинській бригаді тероборони виповнилося 5 років
Протягом року тероборонівці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні, протяжність якого в межах Волинської області складає 215 км. Бійці бригади спорудили без жодного перебільшення унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. І дуже ймовірно, що саме це стало одним із чинників, які стримали озвірілого кремлівського диктатора та його вусатого поплічника від нападу на Україну з волинського напрямку.
А сьогодні Волинська бригада тероборони відзначає п’ять років з дня заснування. 27 червня 2018-го – саме з цієї дати почала писатися історія 100 окремої бригади ТрО.
У Луцьку діти створюють мультфільм про волонтерство
Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікатора Леоніда Тивонюка протягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку. Змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку відбудеться вистава «Століття Якова»: вперше головну роль зіграє заслужений артист України Петро Савош
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже виставу «Століття Якова». Вперше для глядачів у ролі Якова гратиме заслужений артист України Петро Савош.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
На Волині випускниця склала мультитест на 200 балів
Випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати ЗСУ на фронті, найближчим часом «всіх порадують».
Рятуючи хлопчика втопила свій телефон: юна волинянка отримала новий гаджет від невідомих добродіїв
Юна волинянка Анастасія Голубова, яка нещодавно врятувала з води хлопчика і під час порятунку втопила власний мобільний телефон, отримала новий гаджет від невідомих благодійників.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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