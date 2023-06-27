Добрі новини від ВолиньPost за 27 червня

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 27 червня, писали про таке:Волонтери з Луцька черговий раз їдуть на Схід. Цього разу зібрали та везуть для військових дві тонни гуманітарної допомоги.Дляце 18 поїздка до військових. Каже: цього разу їдуть до кулеметників 14-ої бригади на Куп’янський напрямок та на Лиманський до 100-ої волинської бригади. Везуть продукти та п'ять штурмових дронів, які придбали за запитами від військових частин, – каже Ігор Шевчук.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 27 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб,- танків ‒ 4036 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,- артилерійських систем – 4083 (+28) од,- РСЗВ – 626 (+2) од,- засобів ППО ‒ 386 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),- крилатих ракет ‒ 1261 (+2),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,- спеціальної техніки ‒ 563 (+6).Протягом року тероборонівці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні, протяжність якого в межах Волинської області складає 215 км. Бійці бригади спорудили без жодного перебільшення унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. І дуже ймовірно, що саме це стало одним із чинників, які стримали озвірілого кремлівського диктатора та його вусатого поплічника від нападу на Україну з волинського напрямку.А сьогодні Волинська бригада тероборони відзначає п’ять років з дня заснування. 27 червня 2018-го – саме з цієї дати почала писатися історія 100 окремої бригади ТрО.Десятеро дітей під керівництвом режисера і мультиплікаторапротягом трьох днів працювали над анімаційним роликом про роботу українських волонтерів у Луцьку. Змонтований мультфільм покажуть на сторінках соцмереж наприкінці червня.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка покаже виставу «Століття Якова». Вперше для глядачів у ролі Якова гратиме заслужений артист УкраїниВипускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюковаотримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.Керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що результати ЗСУ на фронті, найближчим часом «всіх порадують».Юна волинянка, яка нещодавно врятувала з води хлопчика і під час порятунку втопила власний мобільний телефон, отримала новий гаджет від невідомих благодійників.