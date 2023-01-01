Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє Андрія Єрмака.



Андрій Єрмак повідомив, що у Краматорську станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару.



"Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина", - написав Єрмак.



Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.



Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.



Поліція Донецької області повідомляє, що за попередніми даними, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.



"Одна ракета поцілила у кафе, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга влучила у приватний сектор селища Біленьке", - додали у поліції.



Кореспондент "Радіо Свобода" з посиланням на представника поліції повідомив, що загинуло три людини. Серед них дитина від 9 до 11 років.



У Національній поліції уточнили, що станом на 22:00 унаслідок удару по Краматорську отримали поранення 42 людини. Загинуло троє людей, зокрема, дитина. Триває розбір завалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни прицільно обстріляли місце скупчення людей у Краматорську, внаслідок цього загинуло три особи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу Президента УкраїниАндрій Єрмак повідомив, що у Краматорську станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару."Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина", - написав Єрмак.Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.Поліція Донецької області повідомляє, що за попередніми даними, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300."Одна ракета поцілила у кафе, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга влучила у приватний сектор селища Біленьке", - додали у поліції.Кореспондент "Радіо Свобода" з посиланням на представника поліції повідомив, що загинуло три людини. Серед них дитина від 9 до 11 років.У Національній поліції уточнили, що станом на 22:00 унаслідок удару по Краматорську отримали поранення 42 людини. Загинуло троє людей, зокрема, дитина. Триває розбір завалів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію