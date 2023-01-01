Рятуючи хлопчика втопила свій телефон: юна волинянка отримала новий гаджет від невідомих добродіїв





Про це повідомила журналістка Анна Бліннікова на своїй сторінці у фейсбуці.



Нагадаємо, 13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки



"Виявилося, що під час порятунку дитини Настя втопила телефон – її давню мрію, яку втілили для неї її найближчі родичі. Ні, це не крутий телефон останньої моделі, проте він був для неї дорогий. Та згадайте себе у 16-ть та уявіть як це – лишитись без того, про що мріяли. Я точно знаю це відчуття. Люди, які хочуть лишитися невідомими, знайшли кошти і купили телефон для Насті. Сьогодні вона його отримала. І ви б бачили її очі", - написала Анна Бліннікова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юна волинянка, яка нещодавно врятувала з води хлопчика і під час порятунку втопила власний мобільний телефон, отримала новий гаджет від невідомих благодійників.Про це повідомила журналістка Анна Бліннікова на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, 13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки 16-річна місцева мешканка Анастасія Голубова витягнула з води 5-річного хлопчика, який тонув "Виявилося, що під час порятунку дитини Настя втопила телефон – її давню мрію, яку втілили для неї її найближчі родичі. Ні, це не крутий телефон останньої моделі, проте він був для неї дорогий. Та згадайте себе у 16-ть та уявіть як це – лишитись без того, про що мріяли. Я точно знаю це відчуття. Люди, які хочуть лишитися невідомими, знайшли кошти і купили телефон для Насті. Сьогодні вона його отримала. І ви б бачили її очі", - написала Анна Бліннікова.

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