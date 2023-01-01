Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 червня
Сьогодні, 20:00
У середу, 28 червня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі - невеликий короткочасний дощ, вдень - помірний короткочасний дощ, місцями - гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що "Дощ на Фіта – погано для жита". За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 18-23° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Удень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що "Дощ на Фіта – погано для жита". За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди.
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