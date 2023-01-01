Дуда вважає переміщення ПВК «Вагнер» до Білорусі «дуже негативним сигналом»

Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК “Вагнер” і її ватажка Євгена Пригожина до Білорусі є “дуже негативним сигналом”.



Про це він сказав у вівторок на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає кореспондент



“Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи “Вагнера” до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників”,- заявив Дуда.



Він додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.



Президент РП додав, що учасники зустрічі обговорюватимуть також якомога швидше приєднання Швеції до НАТО.



Дуда висловив сподівання, що це буде вдала зустріч у контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.



У зустрічі в Гаазі візьмуть участь генеральний секретар НАТО, президенти Румунії і Литви, а також прем’єр-міністри Нідерландів, Норвегії і Бельгії.



Як повідомляв Укрінформ, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.



Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.



У вівторок Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина у Білорусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщівважає, що переміщення ПВК “Вагнер” і її ватажкадо Білорусі є “дуже негативним сигналом”.Про це він сказав у вівторок на брифінгу перед вильотом з Варшави у Гаагу на міжнародну зустріч, передає кореспондент Укрінформу “Ми бачимо, що відбувається на Сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи “Вагнера” до Білорусі разом з її ватажком Євгеном Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників”,- заявив Дуда.Він додав, що має намір детальніше обговорити цю ситуацію під час зустрічі в Гаазі з лідерами кількох західних країн і генеральним секретарем НАТО. Крім того, під час цієї зустрічі буде обговорено реалізацію домовленостей, досягнутих на попередньому саміті НАТО в Мадриді. На переконання Дуди, реакція Альянсу на загрозливі дії за східним кордоном має бути оперативнішою, щоб швидше відбувалося перекидання батальйонних груп НАТО на східний фланг.Президент РП додав, що учасники зустрічі обговорюватимуть також якомога швидше приєднання Швеції до НАТО.Дуда висловив сподівання, що це буде вдала зустріч у контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.У зустрічі в Гаазі візьмуть участь генеральний секретар НАТО, президенти Румунії і Литви, а також прем’єр-міністри Нідерландів, Норвегії і Бельгії.Як повідомляв Укрінформ, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу.Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, після чого той заявив, що бійці угруповання повертаються до польових таборів.У вівторок Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина у Білорусь.

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