Проблеми з укриттями: Кабмін оголосив про звільнення низки голів районних військових адміністрацій
Сьогодні, 18:18
Кабінет Міністрів звільнив низку голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення щодо утримання укриттів та сховищ у належному стані. Крім того, деяким чиновникам оголосили догани.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНІАН.
Він нагадав, що за результатами обстежень, які тривали по всій країні, стало відомо, що 77% сховищ придатні до використання, проте є, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам.
"Місцями ситуація взагалі неприйнятна, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", – сказав він.
Також уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль всіх питань та процесів, які пов’язані зі сховищами.
Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив низку голів районних військових адміністрацій:
голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича,
голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк,
голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон,
голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова,
голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.
Також урядом погоджено звільнення Павла Бабія від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
Крім того, догани оголошено:
голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,
начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,
голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,
голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,
голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталі Кондрашовій,
голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці.
Також догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНІАН.
Він нагадав, що за результатами обстежень, які тривали по всій країні, стало відомо, що 77% сховищ придатні до використання, проте є, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам.
"Місцями ситуація взагалі неприйнятна, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", – сказав він.
Також уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль всіх питань та процесів, які пов’язані зі сховищами.
Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив низку голів районних військових адміністрацій:
голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича,
голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк,
голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон,
голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова,
голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.
Також урядом погоджено звільнення Павла Бабія від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
Крім того, догани оголошено:
голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,
начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,
голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,
голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,
голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталі Кондрашовій,
голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці.
Також догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Проблеми з укриттями: Кабмін оголосив про звільнення низки голів районних військових адміністрацій
Сьогодні, 18:18
Українські військові поки не заходили у Бахмут, – Маляр
Сьогодні, 18:10
З 1 липня в Україні завершується дія COVID-карантину, – Шмигаль
Сьогодні, 17:33
Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, – Кличко
Сьогодні, 17:12
Медіа