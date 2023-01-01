Проблеми з укриттями: Кабмін оголосив про звільнення низки голів районних військових адміністрацій





Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише



Він нагадав, що за результатами обстежень, які тривали по всій країні, стало відомо, що 77% сховищ придатні до використання, проте є, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам.



"Місцями ситуація взагалі неприйнятна, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", – сказав він.



Також уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за координацію та контроль всіх питань та процесів, які пов’язані зі сховищами.



Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив низку голів районних військових адміністрацій:



голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича,



голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк,



голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон,



голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова,



голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.



Також урядом погоджено звільнення Павла Бабія від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Сергія Коваленка від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.



Крім того, догани оголошено:



голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку,



начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку,



голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому,



голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирилу Фесику,



голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Наталі Кондрашовій,



голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Ірині Чечотці.



Також догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколі Калашнику та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів звільнив низку голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення щодо утримання укриттів та сховищ у належному стані. Крім того, деяким чиновникам оголосили догани.Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр, пише УНІАН Він нагадав, що за результатами обстежень, які тривали по всій країні, стало відомо, що 77% сховищ придатні до використання, проте є, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам."Місцями ситуація взагалі неприйнятна, йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення", – сказав він.Також уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловостівідповідальним за координацію та контроль всіх питань та процесів, які пов’язані зі сховищами.Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді, Кабмін на сьогоднішньому засіданні звільнив низку голів районних військових адміністрацій:голову Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області Олександра Хомича,голову Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк,голову Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Тетяну Сизон,голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова,голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Павловського.Також урядом погоджено звільненнявід тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації тавід тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.голові Київської міської державної адміністраціїу,начальнику Київської міської військової адміністраціїголові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраціїголові Оболонської районної в місті Києві державної адміністраціїголові Печерської районної в місті Києві державної адміністраціїголові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністраціїТакож догани оголосили першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністраціїта першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, на яких розпорядженнями президента тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

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