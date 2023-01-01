Українські військові поки не заходили у Бахмут, – Маляр
Сьогодні, 18:10
Під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між Вагнером та чинною російською владою.
Про це в Телеграмі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - йдеться в повідомленні.
Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.
"Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", - зазначила Маляр.
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Про це в Телеграмі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже 4-й день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах. Поступове, але впевнене. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - йдеться в повідомленні.
Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.
"Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго її тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння", - зазначила Маляр.
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