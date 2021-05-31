У Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО

У Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів, 1А (район ДПЗ) дівчина впала з даху 9-поверхового будинку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що дівчина, 2004 року народження, померла у кареті швидкої медичної допомоги. Цей факт журналістам ІА ВолиньPost підтвердили у поліції.

Очевидці розповіли, що вчора, 26 червня, дівчину вже знімали з даху багатоповерхівки.

Наразі невідомо, було це самогубство чи нещасний випадок. Деталі трагедії з’ясовуватимуть поліцейські.
У Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО
У Луцьку дівчина впала з даху багатоповерхівки. ОНОВЛЕНО

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Теги: Волинь, трагедія, смерть
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