Не вміє плавати, але кинулася у воду: на Волині ліцеїстка врятувала хлопчика, який тонув
Сьогодні, 02:17
13 червня у селі Привітне Локачинської громади під час вечірньої прогулянки 16-річна місцева мешканка Анастасія Голубова витягнула з води 5-річного хлопчика, який тонув.
Дівчина навчається на другому курсі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в Ковелі, - повідомляє ІА Волинські новини.
Мати Анастасії Наталія Голубова розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини про деталі того дня, який ледь не обернувся трагедією для жителів села.
За словами жінки, близько 21 години Анастасія з подругою гуляли поблизу місцевої водойми. Вони побачили двох малолітніх дітей – шестирічну дівчинку та п’ятирічного хлопчика. Подруги стали спостерігали за дітлахами, які без нагляду гралися на березі річки. Раптово хлопчик потрапив у воду.
Анастасія спершу подзвонила матері, щоби покликати на допомогу, бо в той момент ще не знала, що робити. Однак згодом вирішила самотужки рятувати дитину. Як розповідає пані Наталія, її донька не вміла плавати, але все ж кинулася у воду, щоб витягти хлопчика на берег.
Уже на суші Анастасія з матір’ю та молодшим братом надали 5-річному Дмитру першу допомогу. До приїзду медиків вони забрали його до себе додому. Потім медики швидкої відвезли дитину до лікарні. Зараз із Дмитром усе гаразд, він продовжує відновлення. На щастя, сміливість юної волинянки запобігла трагедії.
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Дівчина навчається на другому курсі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в Ковелі, - повідомляє ІА Волинські новини.
Мати Анастасії Наталія Голубова розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини про деталі того дня, який ледь не обернувся трагедією для жителів села.
За словами жінки, близько 21 години Анастасія з подругою гуляли поблизу місцевої водойми. Вони побачили двох малолітніх дітей – шестирічну дівчинку та п’ятирічного хлопчика. Подруги стали спостерігали за дітлахами, які без нагляду гралися на березі річки. Раптово хлопчик потрапив у воду.
Анастасія спершу подзвонила матері, щоби покликати на допомогу, бо в той момент ще не знала, що робити. Однак згодом вирішила самотужки рятувати дитину. Як розповідає пані Наталія, її донька не вміла плавати, але все ж кинулася у воду, щоб витягти хлопчика на берег.
Уже на суші Анастасія з матір’ю та молодшим братом надали 5-річному Дмитру першу допомогу. До приїзду медиків вони забрали його до себе додому. Потім медики швидкої відвезли дитину до лікарні. Зараз із Дмитром усе гаразд, він продовжує відновлення. На щастя, сміливість юної волинянки запобігла трагедії.
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