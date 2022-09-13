«Відхилень від плану немає», – очільник РНБО про контрнаступ українських воїнів

«Відхилень від плану немає», – очільник РНБО про контрнаступ українських воїнів
Контрнаступ українських військових йде за чітко продуманим планом, який знає невелика кількість осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

За його словами, ЗСУ мужньо відвойовує територію України, однак від контрнаступу не варто очікувати швидких результатів.

"Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб", - розповів Данілов.

Він зауважив, що українські військові мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.

"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", - додав секретар РНБО.

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

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Теги: контрнаступ, ЗСУ, війна
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