«Відхилень від плану немає», – очільник РНБО про контрнаступ українських воїнів





Про це повідомляєОлексія Данілова.



За його словами, ЗСУ мужньо відвойовує територію України, однак від контрнаступу не варто очікувати швидких результатів.



"Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб", - розповів Данілов.



Він зауважив, що українські військові мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.



"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", - додав секретар РНБО.



Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.



Зокрема, сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.



Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контрнаступ українських військових йде за чітко продуманим планом, який знає невелика кількість осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО)За його словами, ЗСУ мужньо відвойовує територію України, однак від контрнаступу не варто очікувати швидких результатів."Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб", - розповів Данілов.Він зауважив, що українські військові мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити."Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", - додав секретар РНБО.Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.Зокрема, сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

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