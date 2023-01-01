У Верховній Раді хочуть визнати Білорусь країною-агресором
Сьогодні, 06:31
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором.
Цей крок потрібен для майбутніх репарацій Україні. Також пропонується розірвати з Білоруссю дипломатичні відносини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, - пише Gazeta ua.
Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти Україні, сказав депутат.
"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності і майбутніх репарацій Україні", – заявив нардеп.
"Ми пам'ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території", – сказав Юрчишин.
У пояснювальній записці документу вказується, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором. Закличе уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.
Згідно проєкту, Верховна Рада закличе Кабінет міністрів негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною і Білоруссю.
Також Україна закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Білорусь і притягнення до відповідальності воєнних злочинців.
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Цей крок потрібен для майбутніх репарацій Україні. Також пропонується розірвати з Білоруссю дипломатичні відносини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, - пише Gazeta ua.
Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти Україні, сказав депутат.
"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності і майбутніх репарацій Україні", – заявив нардеп.
"Ми пам'ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території", – сказав Юрчишин.
У пояснювальній записці документу вказується, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором. Закличе уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.
Згідно проєкту, Верховна Рада закличе Кабінет міністрів негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною і Білоруссю.
Також Україна закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Білорусь і притягнення до відповідальності воєнних злочинців.
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