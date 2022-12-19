Як за місяць на ринках Волині змінилися ціни на продукти

У травні на споживчих ринках області ціни на продукти зросли не суттєво. Найбільше подорожчала свинина. Натомість значно здешевшали курячі яйця.Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 2,9 %, - повідомляє Суспільне, посилаючись на обласне управління статистики.Найбільше подорожчало м'ясо свинини (5,4%). Також у список продуктів, що зросли в ціні, потрапили яловичина та телятина.Підвищилася вартість овочів (на 5,3%) і фруктів (на 4,4%). Окрім того, фіксують ріст цін на молоко, м'ясо птиці, хліб, кисломолочну продукцію, масло, сметану, цукор, рибу та продукти з риби.Як зазначили в обласному управлінні статистики, на споживчих ринках спостерігається зниження ціни на яйця. Вони здешевшали одразу на 32,3%.Також зменшилася вартість соняшникової олії (на 1,3%)і макаронних виробів (на 1,1%). До списку також потрапили одяг і взуття, які загалом здешевшали на 1,8%.