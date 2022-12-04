Макрон повідомив, що в Україні вже працює ЗРК SAMP/T

Макрон повідомив, що в Україні вже працює ЗРК SAMP/T
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Rai News, така заява Макрона пролунала у виступі в межах Паризького авіасалону.

"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", – сказав глава французької держави.

Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP/T в Україну після того, як про це неодноразово писали ЗМІ.

Передання Україні системи SAMP/T відбулось у межах шостого пакета військової допомоги Італії, оголошеного в лютому цього року, за погодженням із Францією.

SAMP/T-MAMBA – це перша в Європі протиракетна система великої дальності. Вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів та балістичні ракети на дальності від 3 до 25 кілометрів, висота ураження – до 25 кілометрів.

SAMP/T розробив європейський консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоїть на озброєнні в Італії, Франції та Сінгапурі.

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Теги: Україна, ЗРК, SAMP/T, Макрон
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