Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину

Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину
Лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні зробили складну операцію для 15-річного хлопця з Волинської області.

Волинянин дев'ять місяців тому отримав складну черепно-мозкову травму і рівненські медики виконали йому краніопластику, - повідомляють на сайті установи.

Пошкоджену частину черепної коробки закрили спеціальною титановою пластиною, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень.
Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину
Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину


Оперативне втручання провели: лікар-нейрохірург дитячий Сергій Романчук та лікар-хірург дитячий Ігор Сегін.

Операція пройшла успішно, хлопець на третю добу був виписаний додому.

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Теги: Рівне, медицина, здоров'я, Волинь
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