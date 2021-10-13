Рівненські лікарі встановили в череп 15-річному волинянину титанову пластину





Волинянин дев'ять місяців тому отримав складну черепно-мозкову травму і рівненські медики виконали йому краніопластику, - повідомляють на сайті установи.



Пошкоджену частину черепної коробки закрили спеціальною титановою пластиною, яка повторює кісткові структури черепа, захищає мозок від ушкоджень.



Оперативне втручання провели: лікар-нейрохірург дитячий Сергій Романчук та лікар-хірург дитячий Ігор Сегін.



Операція пройшла успішно, хлопець на третю добу був виписаний додому.

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