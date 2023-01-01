Росіяни влучили у об'єкт критичної інфраструктури у Львові





Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі.



«Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа», – написав він.



Зі слів очільника ОВА, на місці влучання працюють екстрені служби. Вибухи в місті лунали близько 05:00 ранку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної атаки на Львів вночі 20 червня противник ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністраціїу телеграмі.«Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа», – написав він.Зі слів очільника ОВА, на місці влучання працюють екстрені служби. Вибухи в місті лунали близько 05:00 ранку.

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