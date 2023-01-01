Окупанти запустили по Україні 35 «Шахедів», 32 з них знищила ППО

Окупанти запустили по Україні 35 «Шахедів», 32 з них знищила ППО
У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України. Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів».

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

А у Львові ворог цієї ночі поцілив у критичну інфраструктуру.

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Теги: «Шахеди», ППО
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