Росія завдала удару по Запоріжжю та передмістю: ціллю стало популярне місце відпочинку

Окупаційні війська рф в ніч на 20 червня завдали масованого удару по Україні. Серед цілей ворога була і Запорізька область. Окупанти вдарили по обласному центру та передмістю.Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністраціїУ регіоні мішенню росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярне місце відпочинку.З причин, пов'язаних з безпекою, в ОВА детально не уточнюють місця влучання."На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Доки російські снаряди нищать цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми та тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги", — зауважив Малашко.Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.У Генштабі уточнили, що для ударів по Запоріжжю та його околицях Росія застосувала 7 ракет С-300.