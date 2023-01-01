Росія завдала удару по Запоріжжю та передмістю: ціллю стало популярне місце відпочинку

Росія завдала удару по Запоріжжю та передмістю: ціллю стало популярне місце відпочинку
Окупаційні війська рф в ніч на 20 червня завдали масованого удару по Україні. Серед цілей ворога була і Запорізька область. Окупанти вдарили по обласному центру та передмістю.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

У регіоні мішенню росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярне місце відпочинку.

З причин, пов'язаних з безпекою, в ОВА детально не уточнюють місця влучання.

"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Доки російські снаряди нищать цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми та тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги", — зауважив Малашко.

Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

У Генштабі уточнили, що для ударів по Запоріжжю та його околицях Росія застосувала 7 ракет С-300.

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Теги: Запоріжжя, ракетний удар, С-300.
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