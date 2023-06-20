За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк





Загальні бойові втрати противника станом на 20.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3997 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,

- артилерійських систем – 3888 (+23) од,

- РСЗВ – 614 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 372 (+2) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 306 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),

- крилаті ракети ‒ 1214 (+3),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,

- спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 20 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 20.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3997 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,- артилерійських систем – 3888 (+23) од,- РСЗВ – 614 (+4) од,- засоби ППО ‒ 372 (+2) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 306 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),- крилаті ракети ‒ 1214 (+3),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,- спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

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