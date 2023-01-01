На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі

Олександр Іванович Томчук.



Про це



44 роки свого життя Олександр Іванович віддав школі. Життя вчителя обірвалося у понеділок, 19 червня.



Олександр Томчук розпочав педагогічну діяльність у селі Галузії Маневицького району, згодом працював учителем у Соснинській школі та директором у школі I-II ступеня села Грибовиця.



«З 1995 року Олександр Іванович вчителював у Грядівському ліцеї. Ми знаємо його як людину з чуйним серцем та щирою душею, яка готова була завжди прийти на допомогу. Його золотими руками багато зроблено у нашій школі. Для багатьох поколінь дітей Олександр Іванович був не просто вчителем, а й наставником, другом. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Світла пам'ять про Вчителя Олександра Івановича Томчука залишиться у наших серцях», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 65 році життя раптово помер вчитель Грядівського ліцею Нововолинської громади Володимирського районуПро це повідомили у Грядівському ліцеї.44 роки свого життя Олександр Іванович віддав школі. Життя вчителя обірвалося у понеділок, 19 червня.Олександр Томчук розпочав педагогічну діяльність у селі Галузії Маневицького району, згодом працював учителем у Соснинській школі та директором у школі I-II ступеня села Грибовиця.«З 1995 року Олександр Іванович вчителював у Грядівському ліцеї. Ми знаємо його як людину з чуйним серцем та щирою душею, яка готова була завжди прийти на допомогу. Його золотими руками багато зроблено у нашій школі. Для багатьох поколінь дітей Олександр Іванович був не просто вчителем, а й наставником, другом. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Світла пам'ять про Вчителя Олександра Івановича Томчука залишиться у наших серцях», - йдеться у дописі.

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