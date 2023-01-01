На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі

На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі
На 65 році життя раптово помер вчитель Грядівського ліцею Нововолинської громади Володимирського району Олександр Іванович Томчук.

Про це повідомили у Грядівському ліцеї.

44 роки свого життя Олександр Іванович віддав школі. Життя вчителя обірвалося у понеділок, 19 червня.

Олександр Томчук розпочав педагогічну діяльність у селі Галузії Маневицького району, згодом працював учителем у Соснинській школі та директором у школі I-II ступеня села Грибовиця.

«З 1995 року Олександр Іванович вчителював у Грядівському ліцеї. Ми знаємо його як людину з чуйним серцем та щирою душею, яка готова була завжди прийти на допомогу. Його золотими руками багато зроблено у нашій школі. Для багатьох поколінь дітей Олександр Іванович був не просто вчителем, а й наставником, другом. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Світла пам'ять про Вчителя Олександра Івановича Томчука залишиться у наших серцях», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вчитель, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, серед постраждалих – двоє дітей: подробиці ДТП
Сьогодні, 10:05
На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку
Сьогодні, 09:55
На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку 20 червня
Сьогодні, 09:04
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка У селі на Волині з озера дістали тіло чоловіка
17 червень, 21:20
За трагічних обставин обірвалося життя двох полковників з Волині За трагічних обставин обірвалося життя двох полковників з Волині
17 червень, 15:08
Біля нещодавно деокупованого Благодатного на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Гаврилюк Біля нещодавно деокупованого Благодатного на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Гаврилюк
15 червень, 21:28
Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів Вчитель з Волині, який з фронту прийшов на випускний, розповів про підтримку своїх учнів
14 червень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, серед постраждалих – двоє дітей: подробиці ДТП
Сьогодні, 10:05
 0
На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі
Сьогодні, 09:29
 0
Курс валют у Луцьку 20 червня
Сьогодні, 09:04
 0
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8