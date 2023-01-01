На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, постраждали 13 людей: подробиці ДТП





Про це



Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину.



У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду.



Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих – двоє дітей.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 19 червня, на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк поблизу села Копачівка. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину.У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду.Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих – двоє дітей.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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