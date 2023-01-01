На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, постраждали 13 людей: подробиці ДТП

На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, постраждали 13 людей: подробиці ДТП
Автопригода трапилася учора, 19 червня, на автодорозі сполученням Ковель-Луцьк поблизу села Копачівка.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Попередньо встановлено, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину.

У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду.

Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих – двоє дітей.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, постраждали 13 людей: подробиці ДТП


На Волині вантажівка врізалась у маршрутку, постраждали 13 людей: подробиці ДТП


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