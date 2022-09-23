У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік

У Луцьку патрульні розшукали водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та поїхав з місця події.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.ДТП сталася вулиці Ківерцівській. На місці інспектори встановили, що водій Audi, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Volkswagen. Через що й сталося зіткнення. Після цього керманич Audi покинув місце автопригоди.За кілька днів працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали порушника. На нього склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.До слова, що від початку року патрульні зафіксували 99 ДТП, в яких один з учасників залишав місце автопригоди.95 з цих громадян поліцейським вдалося розшукати та притягнути до відповідальності. А це — понад 90 % порушників.